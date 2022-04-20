Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 151 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin dört bölgede yaptığı araştırmada Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas ve Afganistan uyruklu 151 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????