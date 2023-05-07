Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde 15 üniversite öğrencisi umreye gönderildi

Kırklareli'nde 15 üniversite öğrencisi umreye gönderildi

Güncel Haberler

Kırklareli Müftülüğünce 15 üniversite öğrencisi umreye gönderildi.

Kırklareli Müftülüğünce 15 üniversite öğrencisi umreye gönderildi.

İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir ile öğrenciler katıldı.

Törende, dualar okunarak öğrencilere umre ziyaretinde yapacakları dini faaliyetler anlatıldı.

Özdemir, konuşmasında, kentte gençlik çalışmalarına katılan üniversite öğrencilerinin ödüllendirildiğini belirtti.

Öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderildiğini aktaran Özdemir, umrede yapacakları ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ramazan Özdemir Kırklareli Müftü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title