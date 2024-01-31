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Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Pehlivanköy Kırklareli Politika Güncel Haberler

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