Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde 15. Bağ Bozumu Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Kırklareli'nde 15. Bağ Bozumu Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde gerçekleştirilen '15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri' kapsamında sembolik bağ hasadı yapıldı. Etkinliğe katılanlar, bando eşliğinde üzüm topladı.

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında oyun havası eşliğinde sembolik bağ hasadı yapıldı.

Kırklareli Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bir bağlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bando takımının çaldığı oyun havası eşliğinde sembolik bağ hasadı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bulut ve eşi Özge Bulut ile Kent Konseyi Başkanı Ertaş, üzüm topladı. Bazı çocuklar da hasat edilen üzümlerin tadına baktı.

Bulut, konuşmasında, "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri"nin son gününde sembolik üzüm hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şenliklerin coşkulu bir şekilde tamamlandığını ifade eden Bulut, etkinliklere destek veren tüm üreticilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Şenliklerin bilim, sanat ve kültür ile birleştiğini dile getiren Bulut, "Hem turizm hem de üretim açısından gerçekten Kırklareli'ne katma değer veriyor. Herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerin sayısının çoğalması hem ilimiz hem de ülkemiz için çok büyük önem arz ediyor. Özellikle üretimin ne kadar önem arz ettiğine pandemi döneminde hepimiz şahitlik ettik. Üretim bittiği anda hepimiz biteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Güncel Turizm Tarım Yaşam

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });