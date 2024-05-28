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Kırklareli'nde 14 sürücüye çakar lamba cezası

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Kırklareli'nde yapılan denetimlerde araçlarında çakar lamba kullanan 14 sürücüye para cezası kesildi. İl genelinde uygulama yapan ekipler, çakar lamba tespit ettiği araçlara idari para cezası uyguladı ve çakar lamba sistemlerini söktürdü.

Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 14 sürücüye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler "çakar lamba" denetimlerini sürdürüyor.

İl genelinde uygulama yapan ekipler 14 araçta çakar lamba tespit etti.

Sürücülere idari para cezası uygulandı, araçlardaki çakar lamba sistemleri söktürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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