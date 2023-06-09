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Kırklareli'nde 14 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 14 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir tarlada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 10 dönümlük alanda ekili halde 14 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirler yakılarak imha edildi. Tarla sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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