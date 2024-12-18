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Kırklareli'nde 132 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 132 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 132 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 132 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, çalışmalarında 132 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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