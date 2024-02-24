Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.