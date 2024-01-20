Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.