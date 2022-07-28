Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı, Tatlıpınar ve Malkoçlar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 bölgede Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Güncel AA / Ufuk Ertop Kırklareli Güncel Haberler

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