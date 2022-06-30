Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi Tatlıpınar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 13 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Güncel Haberler

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