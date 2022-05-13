Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 13 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.E. tutuklandı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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