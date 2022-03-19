Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgedeki Afganistan ve Fas uyruklu 13 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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