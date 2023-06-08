Kırklareli'nde 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi
Güncel Haberler
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 800 Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 800 Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda bir tarlada 13 bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel