Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Karakoç köyü yakınlarında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı.

Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobildeki 12 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Göçmen Politika Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title