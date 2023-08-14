Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Bulgaristan Pehlivanköy Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title