Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel