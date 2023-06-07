Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler kent girişinde asayiş noktası oluşturarak 3 araca "dur" ihtarında bulundu. Polisten kaçan araçlar kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçlarda, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.