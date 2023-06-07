Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.