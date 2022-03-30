Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede tespit edilen Fas uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????
AA / Özgün Tiran - Güncel