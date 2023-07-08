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Kırklareli'nde 115 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 115 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde 115 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bu olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 115 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Koruyucu Aile Günü Pehlivanköy Kırklareli Güncel Haberler

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