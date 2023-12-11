Kırklareli'nde 114 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 114 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı ve 5 araca el konuldu.
Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 114 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,1-7 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 114 düzensiz göçmeni yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 araca el konuldu.