Kırklareli'nde 110 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde yapılan düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 110 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı nedeniyle 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 110 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 18-24 Nisan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 110 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaylarda kullanılan 9 araca el konuldu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel