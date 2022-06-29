Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Malkoçlar köyünde Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.H. ve M.M. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Güncel Haberler

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