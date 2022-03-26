Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede tespit edilen Fas ve Suriye uyruklu 11 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????
AA / Özgün Tiran - Güncel