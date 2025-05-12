Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Kırklareli'nde 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.