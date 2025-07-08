Kırklareli'nde 102 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar'da düzenledikleri operasyonda 102 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.
Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda 102 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yaptıkları araştırmada, Pınarhisar ilçesinde tarım arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler tarlaya düzenledikleri operasyonda, ekili halde 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel