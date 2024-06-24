Kırklareli'nde 100 Dekarlık Buğday Tarlasında Yangın
Kırklareli'nde Tatarköy'deki bir buğday tarlasında çıkan yangın sonucu 100 dekarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekarlık alan zarar gördü.
Tatarköy'deki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.