Kırklareli'nde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakalayarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel