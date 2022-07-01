Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı ve Topçular köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan, Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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