Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yapılan operasyonda, ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, tarla sahibi 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi. Tarla sahibi 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.