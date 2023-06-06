Kırklareli'nde 1 Milyon 137 Bin 500 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde dişi Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alındı.