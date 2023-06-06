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Kırklareli'nde 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Güncel Haberler

Kırklareli'nde dron destekli uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde dron destekli uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, dron destekli düzenledikleri operasyonda 32 dönümlük arazide 1 milyon 137 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirler yakılarak imha edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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