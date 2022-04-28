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KIRKLARELİ - Mobilya fabrikasında yangın çıktı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın satış bölümüne de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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