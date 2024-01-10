Kırklareli Milli Eğitim Müdürü AA Kırklareli Bürosunu Ziyaret Etti
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Kırklareli Bürosunu ziyaret etti. Özefsun, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ifade ederek, AA'nın çalışmalarını takip ettiklerini belirtti ve teşekkür etti.
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.
Özefsun, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Özefsun, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.
Özefsun, Kırklareli'nin adının duyulmasında emeği geçen AA personeline teşekkür etti.
Ziyarette Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tolga Şen'de hazır bulundu.