Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü AA Kırklareli Bürosunu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Kırklareli Bürosunu ziyaret etti. Özefsun, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ifade ederek, AA'nın çalışmalarını takip ettiklerini belirtti ve teşekkür etti.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Özefsun, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Özefsun, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Özefsun, Kırklareli'nin adının duyulmasında emeği geçen AA personeline teşekkür etti.

Ziyarette Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tolga Şen'de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Gazeteciler Günü Anadolu Ajansı Kırklareli Eğitim Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title