Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarını Tamamladı
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hazırlık toplantısında, okulların fiziki durumları ve hazırlıkları hakkında bilgi alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilk ve ortaokul ile lise müdürleri katıldı.
Özefsun, toplantıda okul müdürlerinden okulların fiziki durumları ve hazırlıkları hakkında bilgi aldı.
Toplantıda konuşan Özefsun, yeni eğitim öğretim yılına tüm eğitim kurumlarının en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.
Kırklareli'nde eğitim kalitesinin her geçen yıl daha çok arttığını ifade eden Özefsun, sorunsuz bir eğitim yılı temennisinde bulundu.