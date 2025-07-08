Kırklareli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

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Kırklareli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, jandarma ekiplerinin aldığı istihbaratla gerçekleştirildi ve şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da bazı şüphelilerin yurtdışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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