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Kırklareli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 28 Gözaltı, 3 Tutuklama

Kırklareli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 28 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Kırklareli merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 22 ilde 28 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 22 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 526 gram skunk, 18 gram likit esrar, 11 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca fişeği, 13 kök Hint keneviri, 2 vakum cihazı, kargo poşetleri ile 1 kutu eldiven ele geçirildi.

Araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargoyla teslim ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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