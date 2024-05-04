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Kırklareli merkezli silah ticareti operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Kırklareli merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonda 20 kişiyi yakalamıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 174 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile uzun namlulu tabanca dipçiği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli İstanbul Ordu Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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