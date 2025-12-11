Kırklareli merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kırklareli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, organize suç örgütüne yönelik olarak 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve yüksek değerli senetler ele geçirildi.
Kırklareli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 104 fişek, 16 litre içki, 8 milyon lira değerinde 7 senet, 5 tapu ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel