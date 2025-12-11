Kırklareli merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 104 fişek, 16 litre içki, 8 milyon lira değerinde 7 senet, 5 tapu ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.