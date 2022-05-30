Kırklareli merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırklareli merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yaşayan O.K'nin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 364 bin lira dolandırıldığı yönündeki başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kırklareli, İstanbul, Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda İ.K, C.B, M.B, G.T. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık Kırklareli Polis Güncel Haberler

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