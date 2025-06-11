Kırklareli Meclisinde Tarım Arazilerinin İzinsiz Kullanımı Tartışıldı

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Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısında tarım alanlarının emlakçılar tarafından izinsiz arsa olarak satılması konusu ele alındı. CHP ve AK Parti grup başkanları duruma derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Kırklareli İl Genel Meclisinin haziran ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Yeşim Girgin başkanlığında gerçekleştirilen oturumda 8 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Lüleburgaz ilçesindeki bazı köylerde tarla vasfındaki taşınmazların, emlakçılar tarafından tel örgüyle çevrilerek arsa gibi gösterilip hisse satışı yapıldığı iddiaları ele alındı. Muhtarlarca tespit edilen ve İl Özel İdaresine bildirilen bu durumun, izinsiz tarım dışı kullanım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

CHP Grup Başkanı Volkan Ertan, söz konusu uygulamanın yalnızca Lüleburgaz'la sınırlı kalmadığını, diğer ilçe ve köylerde de benzer durumların yaşandığını ifade etti.

Trakya'nın son yıllarda, özellikle depremlerin ardından, yoğun göç aldığını belirten Ertan, şehir dışından gelen vatandaşların, tel örgüyle çevrili tarım arazilerini arsa sanarak mağdur olduğunu dile getirdi.

"Bu durum bölgemiz için ilerleyen yıllarda ciddi sorunlara yol açacaktır," diyen Ertan, ilgili komisyonlar ve idarenin bir an önce çalışma başlatması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Grup Başkanı Hicret Şamil Karasu da konuya ilişkin derhal çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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