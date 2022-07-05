KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (1) Devrilen yolcu otobüsü Yaralıları kurtarma çalışmaları KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunda Kırklareli-İstanbul seferini yapan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Devrilen yolcu otobüsü Yaralıları kurtarma çalışmaları KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunda Kırklareli- İstanbul seferini yapan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1) AA / Ufuk Ertop - Güncel TEM Otoyolu Lüleburgaz Kırklareli İstanbul Güncel Haberler

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