KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (1) - Haberler

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KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (1)

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Devrilen yolcu otobüsü Yaralıları kurtarma çalışmaları KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunda Kırklareli-İstanbul seferini yapan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Devrilen yolcu otobüsü

Yaralıları kurtarma çalışmaları KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunda Kırklareli- İstanbul seferini yapan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1)

AA / Ufuk Ertop - Güncel

TEM Otoyolu Lüleburgaz Kırklareli İstanbul Güncel Haberler

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