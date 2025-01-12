Kırklareli Köfte Ustalarından 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Kendine özgü tadıyla ön plana çıkan Kırklareli köftesinin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Kent merkezindeki köfte ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Köfteci Oğuzcan Kuruş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Haber"de Adsız Günebakan'ın "Karanlığa Işık Olanlar", "Günlük Hayat"ta Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafını oylayan Kuruş, "Spor" kategorisinde ise Cemal Yurttaş'ın "Gitme Dur" adlı karesine oy verdi.

Köfteci Mahmut Sürer de "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında", "Haber"de Tahsin Ceylan'ın "Su Seviyesi", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli karesinden yana kullanan Sürer, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerine teşekkür etti.