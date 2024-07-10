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Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Azaldı

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Aşırı sıcaklık nedeniyle Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi düşüyor. Barajda depolanan su miktarı giderek azalıyor ve tarım alanlarının sulanmasına izin verilmiyor.

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 27 milyon 139 bin metreküp su bulunuyor.

Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi her geçen gün geriliyor.

Doluluk oranı yüzde 18 olarak ölçülen barajdan tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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