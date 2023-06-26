Kırklareli Kavaklı'da Yangın: 20 Dönümlük Buğday Ekili Alan Zarar Gördü
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Koru mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, itfaiye ve orman işletme ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü. Ancak yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Koru mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, yaklaşık 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel