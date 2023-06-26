Kırklareli Kavaklı'da Yangın: 20 Dönümlük Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Koru mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, itfaiye ve orman işletme ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü. Ancak yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.