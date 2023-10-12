Kırklareli Jandarması Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirdi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu, kaçakçılık, organize ve mali suçlara yönelik yaptığı çalışmada, makaron, alkol, tütün ve uyuşturucu ele geçirdi. Toplamda 10 KOM olayına müdahale edildi ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

Kırklareli jandarması, uyuşturucu, kaçakçılık, organize ve mali suçlara yönelik yaptıkları çalışmada; makaron, alkol, tütün ve uyuşturucu ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) çerçevesinde 1-9 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucu; 4 uyuşturucu, 4 kaçakçılık, 1 organize ve 1 mali suç olmak üzere toplamda 10 KOM olayına müdahale edildi. Babaeski, Lüleburgaz ve Vize ilçesinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 543 adet makaron, 25 kilogram tütün, 5 adet sigara doldurma makinesi, 33 litre alkollü içki, 127 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 8 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve 1 adet dedektör ele geçirildi. - KIRKLARELİ