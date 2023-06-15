Kırklareli Jandarması Hayvan Hırsızlığına Karşı Bilgilendirme Çalışması Başlattı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı merada bilgilendirme çalışması başlattı. Kurban bayramı öncesinde meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarının ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde bulunan belde ve köylerde yaşayan toplam 2 bin 215 vatandaş bilgilendirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı merada bilgilendirme çalışması başlattı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kurban bayramı öncesinde meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarının ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde bulunan belde ve köylerde yaşayan toplam 2 bin 215 vatandaş bilgilendirildi. Konu ile ilgili 122 adet afiş vatandaşların görebileceği köy kahvehaneleri ve muhtarlık binalarına asılarak farkındalık oluşturması sağlandı.

Vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edileceği vurgusu yapıldı. - KIRKLARELİ