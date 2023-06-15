Üye Girişi
Haberler
Kırklareli Jandarması Hayvan Hırsızlığına Karşı Bilgilendirme Çalışması Başlattı

Kırklareli Jandarması Hayvan Hırsızlığına Karşı Bilgilendirme Çalışması Başlattı

Güncel Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı merada bilgilendirme çalışması başlattı. Kurban bayramı öncesinde meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarının ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde bulunan belde ve köylerde yaşayan toplam 2 bin 215 vatandaş bilgilendirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı merada bilgilendirme çalışması başlattı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kurban bayramı öncesinde meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarının ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde bulunan belde ve köylerde yaşayan toplam 2 bin 215 vatandaş bilgilendirildi. Konu ile ilgili 122 adet afiş vatandaşların görebileceği köy kahvehaneleri ve muhtarlık binalarına asılarak farkındalık oluşturması sağlandı.

Vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edileceği vurgusu yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title