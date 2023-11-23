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Kırklareli Jandarması 6 Olaya Müdahale Etti

Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda 6 olaya müdahale etti. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Okul çevreleri ve servis araçları denetlendi, GBT sorgusu yapıldı ve trafik ihlallerine müdahale edildi.