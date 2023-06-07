Kırklareli Jandarması 2 Yılda 28 Bin 400 Araç Denetledi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda icra edilen trafik denetimleri çerçevesinde 28 bin 400 araç ve sürücü denetlenerek, kural ihlali yaptığı tespit edilen 394 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Kırklareli jandarması, 2 yılda 28 bin 400 aracı denetleyerek, kural ihlali yaptığı tespit edilen 394 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uyguladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda icra edilen trafik denetimleri çerçevesinde 28 bin 400 araç ve sürücü denetlenerek, kural ihlali yaptığı tespit edilen 394 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Denetimlerde 123 araç trafikten men edilerek, alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetim esnasında sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinde; 65 köy ve beldede 4 bin 201 vatandaşa ve 27 okulda 2 bin 414 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyeti ile meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek hedeflendi. - KIRKLARELİ