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Kırklareli Jandarması 1 Ayda 287 Şüpheliyi Yakaladı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 1 ay içinde aranması olan 287 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, 262 olaya müdahale eden ekipler, çeşitli suçlara karışan 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı ve hırsızlık olaylarının tamamını aydınlattı.