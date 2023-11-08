Kırklareli Jandarması 1 Ayda 287 Şüpheliyi Yakaladı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 1 ay içinde aranması olan 287 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, 262 olaya müdahale eden ekipler, çeşitli suçlara karışan 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı ve hırsızlık olaylarının tamamını aydınlattı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 ayda aranması olan 287 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı 1-31 Ekim tarihlerinde meydana gelen 262 olaya müdahale etti. Ekipler çeşitli suçlara karışan 168 şüpheli hakkında adli işlem yaparken, ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarının hepsini aydınlattı.
Öte yandan ekipler aranması olan 287 şüpheliyi yakaladı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel