Kırklareli Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı dileyen Turan, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akyüz de yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.